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Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.