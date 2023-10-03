Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen 4 adrese düzenledikleri operasyonlarda S.A. (49), M.K. (44) ve Ş.K'yi (37) gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 parça halinde 1 kilo 880,64 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.