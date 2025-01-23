Karamık'tan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karamık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın, havai fişeklerle kutlama yaptığı "Halk, Bayrak, Özgürlük" fotoğrafını seçen Karamık, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları" fotoğrafından yana kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafına oy veren Karamık, "Haber" kategorisinde de Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" ve Ashraf Amra'nın "Masumiyet" karelerini tercih etti.

Karamık, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, sırıkla atlama finalinde, alanında dünya rekorunu kıran İsveçli Armand Duplantis'in, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen 'eli cebinde atış' pozunu vermesine ilişkin ana ait "Olimpiyat Pozu" fotoğrafını seçti.

Karamık, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansını, "Yılın Kareleri" oylamasından dolayı tebrik etti, muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Fotoğrafları incelerken, geçen yıl dünyada öne çıkan gelişmeleri ve olayları yeniden hatırlama fırsatı bulduğunu ifade eden Karamık, "Çok güzel fotoğraflar vardı. Geçen sene de seçim yaparken zorlanmıştım ama bu sene daha fazla zorlandım. Fotoğrafçılık kadar haber fotoğrafçılığı da çok kıymetli. Zor koşullar altında bu görevi icra ediyorlar. Fotoğraflarda, haber, estetik, duygu, görsellik, hepsi var." diye konuştu.

"Gazze'deki çocuklar yüreğimi bir kez daha dağladı." diyen Karamık, "Diğer yandan da doğanın güzelliğiyle tekrar ruhum yıkandı, umut var oldu içimde. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Ben de Türkiye'nin bir milletvekili olarak sorumluluklarımın ve yapacaklarımın bir kez daha farkına vardım." değerlendirmelerinde bulundu.