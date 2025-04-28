Kanada'da Erken Genel Seçim: Trump'tan Destek Çağrısı

Kanada'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalılara, "güçlü ve bilge adamı seçin" çağrısında bulundu.

Kanada'da eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan Mark Carney'nin aldığı erken genel seçim kararı doğrultusunda 28 milyon seçmen sandık başına gitti. Oy verme işleminin yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen ülkede, en geç oy verme işlemi Britanya Kolumbiyası'nda başlayacak ve sandıklar bu bölgede TSİ 05.00'da kapanacak.

Anketlere göre Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin oyların yüzde 42,6'sını alarak birinci parti olması beklenirken, Muhafazakar Parti'nin oyların yüzde 39,9'unu alacağı tahmin ediliyor. Anketler, Liberal Parti'nin 343 sandalyeli Avam Kamarası'nda 172 sandalye kazanacağını ve çoğunluğu sağlayacağını öngörüyor.

"Elections Canada" ( Kanada Seçimler) isimli bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilen seçim sürecinde oylar elle sayılıyor ve sonuçlar sandıklar kapandıktan yaklaşık yarım saat sonra Elections Canada'nın internet sitesinde yayınlanmaya başlıyor.

"Güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin"

ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işleminin başlamasının ardından yaptığı açıklamada Kanada hakkındaki 51'inci eyalet çağrısını yineledi. Trump, "Kanada'nın büyük halkına iyi şanslar. Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması halinde vergilerinizi yarı yarıya azaltacak, askeri gücünüzü ücretsiz bir şekilde dünyanın en yüksek seviyesine çıkaracak, sıfır vergiyle otomotiv, çelik, alüminyum, kereste, enerji ve tüm diğer sektörlerinizi dört katı büyütecek güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin" dedi.

Yıllar önce ABD-Kanada arasında yapay olarak çizilen sınırların artık olmayacağını ifade eden Trump, "Bu kara parçasının ne kadar güzel olacağına bir bakın. Sınır olmadan serbest erişim. ABD, artık Kanada'yı geçmişte harcadığımız yılda yüz milyarlarca dolar ile sübvanse edemez. Kanada bir eyalet olmadığı sürece bunun bir anlamı yok" dedi. - OTTAWA