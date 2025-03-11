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Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
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Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik vergilerinin ardından ABD'ye elektrik ihracatındaki yüzde 25 vergiyi askıya aldı. Bu karar, ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri öncesinde alındı.

Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından geri adım atarak ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

KANADA, ABD'YE YÖNELİK EK VERGİLERİ GERİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından Kanada geri adım attı. Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

Ford, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergilerinin son tarihi olan 2 Nisan'dan önce ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini görüşmek üzere Lutnick ile perşembe günü bir araya geleceklerini söyleyerek, "Buna karşılık Ontario, Michigan, New York ve Minnesota'ya elektrik ihracatında uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiyi askıya almayı kabul etti" dedi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ontario'nun ABD'ye elektrik ihracatında ek vergiyi askıya almasının ardından Kanada'ya yönelik artırılan gümrük vergilerini "muhtemelen" azaltacağını söyleyerek, Kanada'ya uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde "Size haber vereceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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