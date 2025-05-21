Kahta'ya Ağır Ceza Mahkemesi Kuruluyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta'ya Ağır Ceza Mahkemesi kurulacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelen Milletvekili Şan, Kahta'da Ağır Ceza Mahkemesinin kurulmasıyla birlikte vatandaşların adalete erişiminin kolaylaşacağını, yargı süreçlerinin de hızlanacağını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Şan, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile hem Ankara'da hem bölgemize yapmış olduğu ziyaretlerde Kahta için Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekliliğini dile getirmiş, vatandaşlarımızın talebini iletmiştik. Kahta için bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması yönünde karar Bakanımızın talimatlarıyla onaylandı. Yapılacak atamalar sonrası mahkeme faaliyetlerine başlayacak. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kahta'da kurulmasıyla birlikte, ilçede görülen Ağır Ceza kapsamındaki davalar artık Adıyaman merkez yerine doğrudan Kahta'da yürütülebilecek. İhtiyaca binaen atılan bu adım hem vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak hem de yargı süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak" dedi.

Kahta'ya Ağır Ceza Mahkemesinin kurulmasıyla ilgili vatandaşın kazanımları olacağına dikkat çeken Milletvekili Şan, "Bu süreç ile birlikte adalete erişim kolaylaşacak, hukuki süreçler hızlanacak, kurumsal kimlik ve statü artışı olacak, bölge ilçelerine hizmet hızlanacak, kamu hizmetlerine güven artacak. İşte bu nedenlerle Kahta'ya Ağır Ceza Mahkemesi açılması sadece hukuki değil, sosyal ve ekonomik anlamda da çok yönlü katkılar sağlayacaktır. Bu girişimin başarıyla sonuçlanmasında birlikte hareket ettiğimiz Adıyaman Milletvekillerimiz Resul Kurt'a, Mustafa Alkayış'a, Hüseyin Özhan'a gönülden teşekkür ediyorum. Talebimize olumlu yanıt veren Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a da şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN