Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Daştan, köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, geleneksel hale getirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Daştan, beraberindeki Belediye Başkanı Navzat Yıldız ile birlikte Yalnız Ağaç köyüne geldi.

Daştan ilk ziyaretini köy okuluna yaptı. Öğretmen ve öğrencilerle buluşan Daştan, öğrencilerle sohbet etti, isteklerini dinledi. Öğrencilerden KAFKAS Projesi çerçevesinde kitap okumalarını istedi.

Daha sonra köylülerle bir araya gelen Kaymakam Daştan, muhtar vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS