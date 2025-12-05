Bakan Yardımcısı Gürcan: e-ticaret platformlarında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılacak

TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Özellikle kadın kooperatiflerimize vermiş olduğumuz desteklerle kadın girişimciliğini destekliyoruz. Aynı zamanda e-ticaret platformlarında ticaret yapmak isteyen kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapacak imkanları sağlamak için çalışmalarımız var. İnşallah çok kısa bir zaman içinde bunları da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından, kentteki bir otelin toplantı salonunda '2'nci Ekonomi Kadın Zirvesi Programı' düzenlendi. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk, DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya, kadın girişimciler ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından programa katılan kadın girişimcilere plaketleri takdim edildi.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKÇİSİ OLMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kadın girişimcilere yönelik desteklerin arttırıldığını ifade ederek, "5 Aralık 2025 Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir gün, 91'inci yıl dönümünü yaşıyoruz ve bu önemli günde Diyarbakır'da, kadın girişimcilerin yapmış olduğu bir programda kadınlarımızla birlikteyiz. Özellikle Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin yapmış olduğu başarılı programda biz de Ticaret Bakanlığı olarak kendine her zaman destek verdiğimizi, her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha ifade etmiş olduk. Özellikle kadın kooperatiflerimize vermiş olduğumuz desteklerle kadın girişimciliğini destekliyoruz. Aynı zamanda e-ticaret platformlarında ticaret yapmak isteyen kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapacak imkanları sağlamak için çalışmalarımız var. İnşallah çok kısa bir zaman içinde bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Yine aynı şekilde kadın kooperatiflerimizin bazı kuruluş masrafları ile ilgili muafiyetler tanıdık. Yine aynı şekilde onların barkodla ilgili olan, gıda laboratuvarlarıyla ilgili olan ücretlerinde de ciddi indirimleri getirmiş olduk geçtiğimiz dönemde. Kadın kooperatiflerine, özellikle makine teçhizatı desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkardık. Azami iki personel desteğini de 532 bin liraya kadar çıkardık ve fuar desteğini de 60 bin liradan 150 bin liraya çıkardık. Ticaret Bakanlığı olarak biz her zaman Türkiye'deki kadın girişimcinin, kadınların kurmuş olduğu kooperatiflerin, iş yerlerinin şirketlerin ve anonim şirketlerinin destekçisi olmaya gayret ediyoruz. Bugün de burada bu başarılı programı organize eden DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Hanım'a ve onun çok değerli yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantının inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'HUZURUN VE BARIŞIN HAKİM OLMASINI EN ÇOK İSTEYEN KADINLARDIR'

'Terörsüz Türkiye' süreciyle Diyarbakır'ın artık güzel bir gelecek hayal ettiğini belirten DİKAD Başkanı Müzeyyen Kaya, "Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi. ve bu hakla aslında kadınların artık hem sadece siyasette değil ekonomide, kamu alanlarında, karar alma mekanizmalarında da aslında önü açıldı. Bugün bizler de Diyarbakırlı iş kadınları olarak bir zirve planladık. Yıllardır maalesef talihsiz kaderimizden dolayı bu kente yatırımlar yapılmadı. Bu kentte kadınların önü tıkandı, acılar çekildi. Bu kente kadınlar ağladı. Ama bugün yeni süreçle, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle Cumhurbaşkanımızın attığı adımla bu bölgede yatırımlar, istihdamlar, markalaşmalar, zirveler yapılıyor. Huzurun ve barışın hakim olmasını en çok isteyen kadınlardır. Çünkü kadınlar maalesef terörün en fazla acı çekeni oldu, en fazla mağdur olanı oldu. Artık bundan süreçte artık Diyarbakır işle anılsın, ekonomiyle anılsın, yatırımlarla anılsın, markalaşan bir kadın topluluğu olsun istedik. Bugün burada İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeyle zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Bu zirvenin ön ayağı olarak 350 kadın ağırlıklı gençlerimizle beş ayrı program yaptık. Onlarla girişimciliğe dair çalışmalar yaptık ve bugün bu salonda hem kendilerinin de katıldığı hem yüzlerce Diyarbakırlı iş kadınının katıldığı bir zirve gerçekleştireceğiz. Artık Diyarbakır bunları konuşuyor. Diyarbakır huzurun gölgesinde, barışın gölgesinde güzel bir gelecek hayal ediyor" diye konuştu.

Program, 'Marka yaratan kadın girişimciler' panelleriyle devam etti.