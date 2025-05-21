Japonya Tarım Bakanı Taku Eto İstifa Etti

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Taku Eto, bağış kampanyası sırasında hediyeler sayesinde daha önce pirinç almadığını ifade etmesinin ardından gelen eleştirilere dayanamayarak istifa etti.

Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Taku Eto, katıldığı bir bağış kampanyası etkinliğinde "destekçilerinden aldığı hediyeler sayesinde daha önce hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını ve bundan çok memnun olduğunu" ifade etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. "Şakası" milletvekilleri ve seçmeni öfkelendiren Eto, görevinden istifa etti. Başbakan Shigeru Ishiba'ya istifasını sunmasının ardından kameraların karşısına geçen Eto, "Halk artan pirinç fiyatlarından şikayetçi olduğu bir dönemde uygun olmayan bir ifade kullandım" dedi.

Başbakan Ishiba, Taku Eto'nun istifası üzerine "tarım ve balıkçılık konusunda tecrübe, sezgi ve iş tutkusuna sahip birisi" olarak tanımladığı eski Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi'yi Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı görevine atadığını bildirdi. - TOKYO