Japonya Başbakanı Takaichi, APEC Zirvesi İçin Güney Kore'de

Japonya Başbakanı Takaichi, APEC Zirvesi İçin Güney Kore'de
Güncelleme:
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, APEC Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'nin Gyeongju kentine ulaştı. Zirvede ticaret, yatırım, yapay zeka ve demografik değişimler gibi konular ele alınacak.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'nin Gyeongju kentine ulaştı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Güney Kore'nin Gyeongju kentine vardım, APEC Liderler Zirvesi'ne katılacağım. APEC, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını, küresel ticaret hacminin yüzde 50'sini ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 60'ını oluşturan Asya-Pasifik bölgesindeki 21 ülke ve bölgenin dahil olduğu bir ekonomik iş birliği platformudur" ifadelerini kullandı.

Zirvede ele alınacak konulara değinen Sanae Takaichi, "Bu zirvede, ticaret ve yatırım gibi geleneksel konuların yanı sıra, yapay zeka ve demografik değişimler gibi yeni zorluklar da ele alınacak. Bu bağlamda, bölgenin daha güçlü ekonomik kalkınması ve refahına olan kararlı bağlılığımızı gösterirken, Japonya'nın tutumunu da açıkça dile getireceğim" dedi.

Sanae Takaichi, zirve kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve diğer liderlerle de görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek, "Amacım, liderler arasında sağlam bir güven ortamı oluşturmak. Bu hafta ASEAN ile başlayan, ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyareti ve şimdi de APEC ile devam eden yoğun bir diplomatik programımız var. APEC'te de bölgenin barış, istikrar ve refahı için önemli liderlerle iş birliği ve güvene dayalı ilişkiler kurmaya çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
