Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Seçim Başarısızlığı Sonrası İstifa Hazırlığında

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Seçim Başarısızlığı Sonrası İstifa Hazırlığında
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Danışmanlar Meclisi seçimlerindeki başarısızlığın ardından Ağustos ayında istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Liberal Demokrat Parti, meclisteki çoğunluğunu kaybetti ve istifa çağrıları yükseliyor.

Japon medyası, Japonya Başbakanı Shigeru Ishıba'nın Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) seçimlerinde elde edilen başarısızlığın ardından Ağustos ayında istifa etmeye hazırlandığı öne sürdü.

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) son seçimlerde 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'ndeki (Üst Meclis) çoğunluğu kaybetmesinin yankıları sürüyor. Japonya medyasının LDP kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre seçim başarısızlığının ardından istifa çağrıları ile karşı karşıya kalan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın Ağustos ayında görevinden ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Zamanlaması dikkat çekti

Gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo yönetimi ile Japonya'ya yüzde 15'lik karşılıklı gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ishiba, Trump'ın anlaşmayı kamuoyuna duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, ticaret görüşmeleri için Washington'da bulunan Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın kendisine konuyla ilgili detaylı bilgi vermesinin ardından Trump'la görüşmeye veya telefonla konuşmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Ishiba, Washington yönetimi ile varılan anlaşmanın muhtemel istifa kararını ne yönde etkileyeceği sorusuna ise, "Anlaşmanın sonucunu incelemeden bir şey söyleyemem" cevabını vermişti.

Seçim başarısızlığı istifa çağrılarını beraberinde getirmişti

Japonya 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek için yapılan olağan seçim için pazar günü sandık başına gitmişti. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak meclisteki çoğunluğu kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden iktidar koalisyonunun her iki mecliste de çoğunluğu yitirmesi büyük bir başarısızlık olarak yorumlanmış ve Ishiba'ya yönelik istifa çağrıları yapılmıştı. Ishiba ise seçim başarısızlığını ciddiye aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluğa neden olmaktan kaçınmak olduğunu belirterek, "Görevde kalacağım ve mevcut zorlukların çözümüne yönelik bir yol haritası çizmek için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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