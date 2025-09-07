Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru İstifa Etti

JAPONYA Başbakanı Ishiba Shigeru, temmuz ayında gerçekleşen Danışman Meclisi seçimlerinin sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ishiba Shigeru, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatarak, seçim hedeflerinin tutturulamadığını belirtti. Seçimdeki yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Ishiba, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden ayrılacağını duyurdu.

Ishiba, LDP'nin gelecekte var olabilmesi için değişim gerektiğini vurgulayarak, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım" dedi. Parti içinde bölünmenin önlenmesinin istifasının temel amaçlarından biri olduğunu belirten Ishiba, Japonya halkından özür dileyerek, siyaset ve ekonomik konularda kamuoyundaki güvensizliğin giderilememesinin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

ABD ile yürütülen gümrük vergisi müzakerelerinin de istifasında etkili olduğunu kaydeden Ishiba, müzakerelerin bir dönüm noktasına ulaştığını savundu. Ishiba, halef olacak LDP liderinden ülkenin bölgesel ortaklarıyla, özellikle ABD ile daha güçlü ilişkiler sürdürmesini beklediğini ifade etti ve hafta içinde yapılması öngörülen parti liderlik seçiminde yarışmayacağını açıkladı.