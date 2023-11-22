İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Valilik önünde karşılanan Vali Elban, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Ünlü ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ünlü, misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Ünlü, Vali Elban'ı Valilik önünde karşılayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Elban, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Ünlü'nün makamında bir süre sohbet edildi. Vali Ünlü nazik ziyaretlerinden dolayı İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'a teşekkür etti. Vali Elban da misafirperverliği sebebiyle Vali Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA