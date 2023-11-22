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İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Valilik önünde karşılanan Vali Elban, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Ünlü ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ünlü, misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.