İZMİR Ümit Özdağ: Türk milletinin zaferini kazanacağız

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Zafer Partisi'nde sen, ben, o makam, bu makam kavgası yok. Zafer Partisi'nde bir araya gelenler makam için değil, vatan için bir araya gelmiş insanlar. Biz ne olacağız kavgası değil ne yapacağız kavgasını veren insanlarız. Bu şuurla, bu milli görev bilinciyle bütün Zafer Partililer önümüzdeki ilk seçimde Türk milletinin zaferi için Atatürk Cumhuriyeti'nin son kalesinin Zafer Partisi olduğu bilinciyle 57'nci alay gibi vuruşarak ilerleyeceğiz ve Türk milletinin zaferini kazanacağız" dedi.

?Zafer Partisi İzmir 2. Olağan Kongresi Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi genel başkan yardımcıları Seyit Yücel ve Fikret Bayır, Zafer Partisi Basın Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, il ve ilçe başkanları, parti üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kongrede konuşan Özdağ, "Ne olursa olsun bundan sonraki ilk seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı da parlamento seçimleri de olsa her iki seçimde de Zafer Partisi Türk milletinin zaferine inanan kadrolarıyla, seçimde Türk milletinin lehine şekillendirecek bir sonucu muhakkak alacaktır. Zafer Partisi olarak her geçen gün daha güçlü şekilde bu hedefe doğru ilerliyoruz. Emeksiz zafere ulaşılmaz. Hiçbir zafer uğrunda bedel ödemeden gerçekleşmez. Biz de Zafer Partisi olarak bugüne kadar çok ağır şartlar altında, alçakça iftiraları göğüsleyerek arkadaşlarımızın tutuklanarak hapse atılmasını yaşayarak, milyonlarca sığınmacı ve kaçak bu ülkede yaşarken Güney Azerbaycan Türkü bir kardeşimizin sınır dışı edilmesini görerek bugünlere bedel ödeyerek geldik" dedi.

'BOYNUMA SİYASİ YASAK ASSANIZ DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM'

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünlerde iktidarın, sarayın baş yazarının yazmış olduğu bir yazıda 'Zafer Partisi ve Ümit Özdağ milli güvenlik tehdididir' diyor. Bu ülkede Hizbullah geleneğinden gelen ve onu terör örgütü kabul etmeyip; HÜDA PAR milli güvenlik tehdidi değil, ortağınız. Bu ülkede binlerce askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, öğretmenimizin, istihbaratçımızın, korucumuzun ve vatandaşımızın kanına girmiş olan PKK ve onun siyasetteki uzantısı DEM Parti milli güvenlik tehdidi değil, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ milli güvenlik tehdidi öyle mi? Bu ülkeye doldurduğunuz ve uyuyan hücre olarak bekleyen selefi cihatçılar, kafa kesen katiller milli güvenlik tehdidi değil, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan Zafer Partisi ve Ümit Özdağ mı milli güvenlik tehdididir? Bu ülkede mafya, uyuşturucu çeteleri, kumar baronları milli güvenlik tehdidi değil, Anayasa'nın ilk dört maddesini ve 66'ncı maddesini tavizsiz savunan Zafer Partisi mi milli güvenlik tehdidi? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 'Eşkıya' diyenlerle, bugün Zafer Partisi'ne 'Milli güvenlik tehdidi' diyenler aynı zihniyetin çocuklarıdır. Çakma bir dava üzerinden beni siyasetten yasaklayacakmışsınız. Çok korktum. Yola çıkarken ne dedim? 'Beni öldürmeden bu mücadeleden vazgeçmem'. Mustafa Kemal'in boynuna idam fermanı astınız o mücadeleye devam etti, benim boynuma da siyasi yasak asın bende bu mücadeleye devam edeceğim. Biz bu devleti sokakta bulmadık. İstiklal Harbi ile kazandık. Anayasa'nın ilk 3 maddesinden, 66'ncı maddeden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'KOMPLOLARA, İFTİRALARA, TEHDİTLERE RAĞMEN YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ'

"DEM Parti milletvekili Garo Paylan 'Ümit Özdağ günümüzün Talat Paşası'dır' dedi. Garo Paylan, 2 gün önce Devlet Bahçeli'nin el sıkıştığı partinin milletvekilidir. Biz Dem ile el sıkışmayız. Garo Paylan'ın bu ifadesini bir iltifat kabul ediyorum. Bir Talat ölür, bin Talat gelir. Garo Paylan'ın bunu söylerken bir amacının da beni Talat Paşa gibi suikast hedefi yapmak istediğini biliyorum. Bu yoldan bütün komplolara, iftiralara, tehditlere rağmen dönmeden devam edeceğiz" dedi.

'MİLLİ GÜVENLİK ZAFER PARTİSİ'NE EMANETTİR'

Zafer Partisi'nin geçtiğimiz 3 sene içerisinde Türk halkını 14 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri gönderilebileceği konusunda ikna ettiğini söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi'ni taklit edenlerin şimdi yollayacağız diye parmak kaldıranların hiç 'Ottowa Antlaşması'ndan çekileceğiz', 'Sınırlara tekrar mayın döşeyeceğiz', 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınırı ihlal edenlere karşı silah kullanma yetkisi vereceğiz' dediklerini duymuyoruz. Türk halkını sahte bir gönüllü geri gönderme masalıyla kandırıyorlar. Gönüllü olarak kimse gitmez. Gönüllü geri gönderme diye bir şey yok. Devlet karar alır ve o kararı uygular. Bu ülkeye sığınmacı ve kaçak olarak gelenler bu uygulama çerçevesinde vatanlarına geri dönerler. Bunun başka yolu yok. Zafer Partisi olarak bu yolu uygulayacağız. Sığınmacılar ve kaçaklar konusunda ayak izlerimizi takip etmeye, acemice çalışanlar, meşhur olmak için bizle karşı karşıya gelmek istiyorlar" dedi. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çağrıda da bulunan Özdağ, "Gelin sizinle istediğiniz televizyonda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın nasıl vatanlarına geri gönderileceğini tartışalım, hodri meydan. Ne zaman, nerede isterseniz" dedi.

'TÜRK HALKININ GÜNDEMİNDE AÇLIK, SEFALET, İŞSİZLİK VE UMUTSUZLUK VAR'

"Zafer Partililer olarak üzerinde durduğumuz çok önemli konu da Türkiye'nin gündemine Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkıştıkça getirilen Anayasa değişikliğidir" diyen Özdağ, "Türk halkının gündeminde Anayasa değişikliği yok. Türk halkının gündeminde ekonomik kriz, sefalet, açlık, 85 yaşındaki kadınların sokakta kağıt mendil satarak kazandıkları parayla ekmek ve ilaç alma mücadelesi, son 5 senede en yüksek gelir grubu hariç toplumun bütün kesimlerinin milli gelirden almış olduğu payın azalması, mücevherin KDV'si sıfırken yemek pişirmek için kullandığımız gazın KDV'si ve ÖTV'si, kendisi asgari ücretle çalışırken bebeğine süt aldığında KDV ve ÖTV öderken bazılarının Ferrari'ye binip vergi ödememesi, adaletsizlik ve soygun düzeni var. Yani Türk halkının gündeminde açlık, sefalet, işsizlik ve umutsuzluk vardır.

Zafer Partisi'nde sen, ben o makam, bu makam kavgası yok. Zafer Partisi'nde bir araya gelenler makam için değil, vatan için bir araya gelmiş insanlar. Biz ne olacağız kavgası değil ne yapacağız kavgasını veren insanlarız. Bu şuurla bu milli görev bilinciyle bütün Zafer Partililer önümüzdeki ilk seçimde Türk milletinin zaferi için Atatürk Cumhuriyeti'nin son kalesinin Zafer Partisi olduğu bilinciyle 57'nci alay gibi vuruşarak ilerleyeceğiz ve Türk milletinin zaferini kazanacağız" açıklamalarında bulundu.

Özdağ, kongre sonrasında İzmir Sanat Merkezi'nin önünde 'Saray Rejiminin Çöküşü' ve 'Demografik İşgal' başlıklı kitaplarını imzaladı.