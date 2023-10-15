İzmir'de taksi sürücüsüne saldırı Meclis gündemine taşınıyor

İzmir'de yaşanan taksideki dehşet Meclis gündemine taşınacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı :

"Kabin sistemli ve geliştirilmiş panik butonlu araçların hizmete girmesi için konuyu meclise taşıyacağız"

İZMİR - İzmir'de 62 yaşındaki taksi sürücüsü Selim Keleş'e kaldırım taşlı saldırıyla gasp girişimi meclis gündemine taşınacak. Sürücü ve müşterinin güvenli ulaşım sağlamasını hedefleyen söz konusu çalışmayla hem sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sisteminin hem de panik butonunun geliştirilerek kullanılması amaçlanacak.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan 62 yaşındaki Selim Keleş, geçtiğimiz günlerde müşterisinin kaldırım taşlı saldırısıyla gasp girişimine maruz kalmıştı. Olayın duyulmasının ardından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı olayı Meclis gündemine taşıyacağını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, Karabağlar'da aracına binen A.T. isimli şahıs tarafından kaldırım taşıyla kafasına vurularak gasp edilmek istenen taksi şoförü Selim Keleş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşadığı dehşet anlarıyla olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Keleş, zanlının kısa sürede yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanan talihsiz olayın ardından konuyu meclise taşıyacağını belirten Çankırı, yurtdışı örnekli modellerin Türkiye'de de etap halinde pilot illerde uygulanabilirliği ve Kadına Destek Uygulaması örneği bağlamında da panik butonlarının geliştirilmiş metodlarla donatılarak hizmet verilmesi için çalışacaklarının söyledi. Çankırı; "Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana nerede nasıl bir tehdit unsuru söz konusu ise anında kolluk kuvvetlerine acil ulaşılabilirliği sağlayan ve devletin polisiyle askeriyle de olaya müdahalesinin ivedilikle harekete geçilmesi için canla başla çalışmaktadır. Bu olayda da ekipler zanlıya göz açtırmadan kıskıvrak yakaladı ve adalete teslim etti. Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sıklıkla kontak kapatan taksici kardeşlerimizin benzeri durumları yaşamaması yeni bir uygulamanın ihtiyacını da gözler önüne sermiş oldu" dedi.

"Burada esas olan can güvenliği"

Tüm siyasi partilerin bu girişimi destekleyeceğine inandığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, "Bu yüzdendir ki bizler konunun tüm muhataplarıyla dirsek teması kurup acil durumlarda müdahale su"relerinin kısaltılmasını hedeflediğimiz özellikle sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sistemli araçlarla ve KADES örneğinde olduğu gibi panik butonlarının çok daha geliştirilmiş hali ile kayıtlı araçlara ulaştırılması için konuyu meclise taşıyacağız. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da gereken hassasiyeti gösterecektir. Çünkü burada esas olan can güvenliği. Bu yüzden inanıyorum ki tüm siyasi partiler de bu girişimimizi destekleyecektir" diye konuştu.

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da yaşanan olaya tepkisini göstermiş, birçok takside iç ve dış kameranın bulunduğunu ve yaptıkları çalışmalar ile de 6 ay içerisinde kentteki tüm taksilerin kameralı hale geleceğini açıklamıştı. Ayrıca, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.