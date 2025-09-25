İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan Çöp Sorunu ve Kooperatif Davasına İlişkin Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemindeki çöp sorunu ve "Kooperatif" davası sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültürpark İzmir Sanat'ta basın toplantısı düzenleyen Tugay, atık yönetiminin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirtti.

Tugay, Çiğli Harmandalı'daki çöp depolama alanının Danıştay kararı sonrası kullanılamaz hale geldiğini, ancak hazırlanan jeoteknik raporun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin ardından 31 Ekim'e kadar geçici kullanım izni verildiğini anımsatarak, "Çöp toplama işi ilçe belediyelerinin görevidir. Çöp toplama, büyükşehir belediyesinin görevi değildir ama transfer ve bertarafı büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda ve yetkisindedir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in kentteki çöp sorununa ilişkin açıklamalarına değinen Tugay, şunları kaydetti:

"Söylediklerinden anladığım kadarıyla yanlış bilgilendirilmiş. Harmandalı'yı Bakanlık kullanıma kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Yeniden açılma sürecinde, Bakanlık bizi de çok zorlayan bir süreç yürüttü ama sonuçta şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı. Bu süreci özellikle AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip ettiler. Onların bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur."

Son dönemde Karşıyaka ve Buca'da çöp birikmeleriyle ilgili konuşan Tugay, "İlçe belediyelerimizin çalışanlarıyla yaşadığı sorunlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zorunlu olmadığı halde, görevi olmadığı halde kendi personel ve araç gücüyle pek çok alanda çöplerin kaldırılması için çalıştık. Karşıyaka Belediyesi ile de mutlaka çalışacağız." açıklamasında bulundu.

"Tutuklu yargılamaları doğru bulmuyoruz"

Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasına değinerek, herhangi bir kuruma herhangi bir şikayette, bildirimde bulunmadıklarını, yargılamanın tutuklu olarak yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Kooperatiflerle ilgili eleştirilerin kendisine yöneltilmesine tepki gösteren Tugay, projelerin durdurulması kararının şahsi ve siyasi gerekçelerle alınmadığını söyledi.

Tugay, "kooperatif" davası dosyasında yer alan bir belgeye değinerek, şöyle konuştu:

"Mahkeme dosyasına bir belge sunuldu. O belgede dendi ki 'İzmir Büyükşehir Belediyesinin görüşü, bu olayla kamu zararı yok şeklinde'. Bu belge belediyenin iç yazışmalarından sadece bir birimden gelen, alınan bir yazıdır. Hukuk birimi savcılığın yazısı üzerine, ilgili olan bütün birimlere şu soruyu soruyor, 'Sizin görüşünüze göre, bu olayda belediyemiz bir kamu zararına maruz kalmış mıdır, kalmamış mıdır?' Sadece bir birimden gelen bir yazıdır bu. Bu yazı kesinlikle kurumun nihai kanaati değildir. ve en acısı şu, idari teamüllere ve hukuka uygun olmayan şekilde elde edilmiş ve bizim onayımız dışında dava dosyasına konmuştur. Kamu zararı kararı tüm birimlerin değerlendirmelerini yapmalarını takiben hukuk müşavirliğimizce yapılacak inceleme ve bütünsel bir değerlendirme sonrasında yapılacak, o zaman mahkemeye sunulacaktır."