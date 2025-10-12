İYİ Parti Şehzadeler İlçe Kongresi'nde Gözde Akçakın Aytaç Güven Tazeledi

İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Gözde Akçakın Aytaç güven tazeledi.

MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurula İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, GİK Üyesi Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, divan üyeliklerine Hasan Akkurt, Tuğba Özcan ve İsmet Faruk Arslan seçildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sergiledi. Faaliyet ve mali raporlar okunarak ibra edildi.

İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı ve Başkan Adayı Gözde Akçakın Aytaç, partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada birlik, mücadele ve adalet vurgusu yaptı. Aytaç, "Tarihi yeniden yazacak cesaret mürekkebi, İYİ'lik güneşinin altında döktüğümüz alın teridir." sözleriyle partililere seslendi.

Aytaç, konuşmasında Türk tarihinden örnekler vererek milli birliğe dikkat çekti. "Bizler, Mete Han'dan Atatürk'e uzanan bir tarih zincirinin temsilcileriyiz. Her türlü ihanetin bağrına hançer gibi saplanan kahraman bir milletiz," diyen Aytaç, Türkiye'nin zor zamanlarında da İYİ Parti'nin milletin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Partisinin kuruluşundan bu yana baskı ve iftiralara rağmen doğru bildikleri yoldan ayrılmadıklarını vurgulayan Aytaç, "Ne birinden ne diğerinden, sadece Türk Milleti'nden yanayız. Tarihin ve siyasetin doğru tarafında durarak kalbimizin pusulasını vatandan yana çevirdik" dedi.

Kendi siyasi yolculuğuna değinen Aytaç, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk kadını omuzlar üzerinde yükselmeye layıktır" sözünü hatırlatarak, "Siyasete bu sözün titrettiği bir yürekle başladım. Gayem, demokrasinin kaza yapmadan ilerlediği bir Türkiye'ye kavuşmaktır." dedi. Ailesine, dava arkadaşlarına ve partililere teşekkür eden Aytaç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Birlikte İYİ'yiz, birlikte başaracağız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun"

İYİ Parti Manisa İl Başkan Zafer İksir ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz birer konuşma yaparak genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ise "Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Türkiye'de parlamenter demokrasiyi güçler ayrılığı ilkesini adil bir devleti adil bir ülkeyi liyakatli bürokrasiyi hak edenin hak ettiği yere geldiği bir memleketi refah bir toplumu inşa etmek amacıyla bu parti kurulmuştur ve bir mücadele cehdi ortaya koymuştur. Bu parti 49'u 50 yapmak için değil, birilerinin siyasi basamaklarında payanda olmak için değil, siyaseten poz kesenlerin fotoğraf stüdyosu olsun diye değil acaba hangi major partiye kendime atarsam siyasi menfaatim daha parlak olur nevinden şahsi menfaatlerinin altında boğulanlar ve şerefi rozetin den küçük olanlar siyasi nema alsın diye değil devlet yönetmeye namzet olarak kurulmuştur. Bu parti öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmek için kurulmuştur. bu parti Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetecektir" dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek aday olarak seçime giren İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Gözde Akçakın Aytaç yeniden başkanlığa seçildi. - MANİSA