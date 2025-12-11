İYİ Parti'li Türkkan, tutuklamanın cezaya dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, aynı iddialarla yargılanan bazı isimler tutuklanırken bazı kişilerin tutuksuz yargılandığını söyleyerek, "Adil hareket edin. İnsanların hakkına, hukukuna riayet edin. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmeyin." ifadesini kullandı.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin özellikle son 8 yılda enflasyondan, faiz sarmalından, hayat pahalılığından ve döviz kuru artışından kurtulamadığını savundu.

Vatandaştan ve esnaftan vergilerin tamamının alındığını ancak büyük müteahhitlerden, iş insanlarından ve şirketlerden alınacak vergilerden vazgeçildiğini iddia eden Türkkan, vazgeçilen 2,5 trilyon dolara yakın verginin bütçe açığı olarak ortaya çıktığını öne sürdü.

Lütfü Türkkan, "Devletin bu kadar suistimal edildiği, devlet hazinesinin bu kadar sermaye transferi için kullanıldığı ikinci bir dönem yaşamadı Cumhuriyet tarihi." sözlerini sarf etti.

