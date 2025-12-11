Haberler

İYİ Parti'li Türkkan, tutuklamanın cezaya dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, basın toplantısında yargıdaki adaletden şikayet ederek, son yıllarda ekonomik sıkıntılara ve vergi adaletsizliğine dikkat çekti.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, aynı iddialarla yargılanan bazı isimler tutuklanırken bazı kişilerin tutuksuz yargılandığını söyleyerek, "Adil hareket edin. İnsanların hakkına, hukukuna riayet edin. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmeyin." ifadesini kullandı.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin özellikle son 8 yılda enflasyondan, faiz sarmalından, hayat pahalılığından ve döviz kuru artışından kurtulamadığını savundu.

Vatandaştan ve esnaftan vergilerin tamamının alındığını ancak büyük müteahhitlerden, iş insanlarından ve şirketlerden alınacak vergilerden vazgeçildiğini iddia eden Türkkan, vazgeçilen 2,5 trilyon dolara yakın verginin bütçe açığı olarak ortaya çıktığını öne sürdü.

Lütfü Türkkan, "Devletin bu kadar suistimal edildiği, devlet hazinesinin bu kadar sermaye transferi için kullanıldığı ikinci bir dönem yaşamadı Cumhuriyet tarihi." sözlerini sarf etti.

İyi Parti'li Türkkan, aynı iddialarla yargılanan bazı isimler tutuklanırken bazı kişilerin tutuksuz yargılandığını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi. Türkkan, "Adil hareket edin. İnsanların hakkına, hukukuna riayet edin. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmeyin." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title