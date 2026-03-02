İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bilecik'te iftar programına katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Dervişoğlu, ilçedeki Sakarya Salonu'nda, Osmaneli Belediyesince organize edilen programda yaptığı konuşmada, 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın başlayacağını hatırlattı.

Emeklilerin bayrama yönelik ikramiye beklentisi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Biz de İYİ Parti olarak, bu beklentinin karşılanabilmesi ve emeklinin arzuladığı bir biçimde sürecin yönetilmesi noktasında katkı vermeye çalıştık. 2018 yılında bu emekli ikramiyesi verildiğinde ki biliyorsunuz, 1000 liraydı o zaman. Asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ediyordu." dedi.

Dervişoğlu, emeklilerin her bayram asgari ücretin yarısı kadar ikramiye alması teklifinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yani asgari ücret 28 bin lira. Ramazan Bayramı'nda 14 bin lira alsın. Kurban Bayramı'nda da yine 14 bin lira alarak 2 bayramda bu, asgari ücrete tamamlansın. Hiç olmazsa emekli elini cebine attığında, bayramda torununa harçlık verebilecek bir imkana kavuşsun."

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na hediye verilmesiyle sona erdi.

Bu arada Dervişoğlu, organizasyon öncesi beraberindekilerle Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u makamında ziyaret etti.