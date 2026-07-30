İYİ Parti'li Türkoğlu ve Arslan'dan Doruk Madencilik işçilerinin eylemine ilişkin açıklama

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesini istedi.

Meclis'teki basın toplantısında konuşan Türkoğlu, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. AŞ işçilerinin eylemine değindi.

İşçilerin maaşlarının ödeneceğine dair söz verildiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirten Türkoğlu, işçilerin bu nedenle eylem yaptığını anlattı.

Türkoğlu, başından bu yana sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek, "İşçi arkadaşlarımızın yanındayız. Hayat pahalılığının zirve yaptığı, bıçağın kemiğe dayandığı bir dönemde mutlaka ve mutlaka işçilere hak ettiklerini verin." dedi.

Sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getiren Türkoğlu, alın terinin, işçinin ve hak arayanların yanında olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da işçilerin alacaklarının ödenmesine dair bakanların söz verdiğini, söz konusu şirketin ödeme yapmaması nedeniyle devletin itibarıyla oynandığını savundu.

Kaynak: AA