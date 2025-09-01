İYİ Parti Heyeti Edirne'de Esnafı Ziyaret Etti

? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Edirne'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Taşçı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin ve partililerle ilk olarak Arasta Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Taşçı, sorun ve talepleri dinledi.

İYİ Parti heyeti daha sonra Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret etti.

Burada esnafla sohbet eden Taşçı, işlerinde kolaylık diledi.