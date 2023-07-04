İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: 'Bu faturayı Türkiye acı acı ödedi, umarız bundan sonra ödemez'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, sadece bir buçuk aydaki kur artışının devlet bütçesine getirdiği maliyetin 272 bin tane öğretmenin 30 yıllık brüt maaşı kadara denk olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Sadece bir buçuk aydaki kur artışının devlet bütçesine önümüzdeki dönemde getirdiği maliyet 272 bin tane öğretmenin 30 yıllık brüt maaşı kadardır. Ekonomi politikalarında böyle inatla, cehaletle bu işler yürütülmez. Bu faturayı Türkiye acı acı ödedi, umarız bundan sonra ödemez" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bugün TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Usta, şunları söyledi:

"Dün Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı, yaklaşık 6 sayfalık bir özet yayınlandı. Bu tam bir itirafname. Özellikle Eylül 2021'den itibaren uygulanan ekonomi politikalarının nasıl iflas ettiğini; güya model olan Türkiye ekonomi modelinin nasıl iflas ettiğine dair bir itirafname şeklinde tarihe geçmiştir. Kuru inat ve kara cehaletin faturasını milletimiz acı acı ödemektedir. Bugünkü barınma krizi buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye ciddi bir gıda krizi yaşıyor bu da yine yanlış ekonomi politikalarının neticesidir.

Bu itirafnamede artık eski politikalardan vazgeçileceğine ilişkin ifadeler var. Türkiye ekonomi modelinin üç tane amacı vardı. Üretim, yatırım. Türkiye'de üretim, yatırım yapıldı mı bu dönemde? Yapılmadı. İkinci amacı enflasyon ve kuru dizginlemekti. Kur seçimden bu yana yüzde 35 arttı. 'Cari fazla vereceğiz' deniliyordu, tarihin en yüksek cari açıklarını verdik. Enflasyon patladı gitti. Hiçbir sonuç alınamamış fakat millete ağır bir fatura ödetilmiştir.

"SEÇİMDEN ÖNCEKİ SON MESAİ GÜNÜNDEN BUGÜNE DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ YÜZDE 35"

Seçimden önceki son mesai gününden bugüne dolar kurundaki artış yüzde 35. Bunun faturası; dış borçlardaki artış, iç borç faizindeki doğrudan artış, kur korumalı mevduat, kamu özel iş birliği projelerindeki doğrudan artış. Dolaylı etkileri söylemiyorum, doğrudan bu artışın yani dolar kurundaki artışın bu saydığım dört kalem üzerinden devlet bütçesine önümüzdeki dönemde getirdiği yük 272 bin tane öğretmene 30 yıl süreyle vereceğimiz maaş kadar. Öğretmen ataması yapmayan hükümet yanlış ekonomi politikalarının bedelini sadece bir buçuk aydaki kur artışının devlet bütçesine önümüzdeki dönemde getirdiği maliyet 272 bin tane öğretmenin 30 yıllık brüt maaşı kadardır. Ekonomi politikalarında böyle inatla, cehaletle bu işler yürütülmez. Bu faturayı Türkiye acı acı ödedi, umarız bundan sonra ödemez."