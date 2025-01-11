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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'İktidara Gelmenin Mücadelesini Vereceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'İktidara Gelmenin Mücadelesini Vereceğiz'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli'deki Yerel Yönetimler Buluşması'nda kritik süreçte tarihi sorumluluklarını hatırlatarak, iktidara gelme mücadelesini vereceklerini söyledi. Dervişoğlu, Türk milletinin sorunlarına çözüm üretmek için yola çıktıklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetecek kadrolarla iktidara gelmenin mücadelesini vereceğiz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimler Buluşması"nda konuşan Dervişoğlu, kritik bir süreçte üzerine yüklenen tarihi sorumluluğun gereğini yerine getirmenin boynunun borcu olduğunu belirterek çıktıkları yolda taviz vermeden yürüyeceklerini söyledi.

Dervişoğlu, maaş zamlarını eleştirerek Türk milletinin derdine derman olabilmek, haliyle hemhal, derdiyle hemdert olabilmek için yollara çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'de birçok sorun dururken Suriye'de yaşanan gelişmeler, İmralı görüşmeleri ve yeni açılım süreci gibi gelişmelerle meşgul edilmek istendiklerini savunan Dervişoğlu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin beklentilerinin hilafına atılmış adımlara karşı gereken direnci göstereceklerini ifade etti.

Dervişoğlu, bir siyasi partinin kaybettiği oylara talip olmadıklarına işaret ederek "Biz İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetecek kadrolarla iktidara gelmenin mücadelesini vereceğiz. Bu, bir siyasi partiden dökülen oyları toplamakla mümkün olabilecek bir şey değildir." diye konuştu.

Programa, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çevre illerdeki İYİ Partili belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

Dervişoğlu, programın ardından Kocaeli Ticaret Odasını (KOTO) ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Dervişoğlu, oda üyeleriyle görüştü.

Daha sonra Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (KESOB) ziyaretinde KESOB Başkanı Kadir Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Dervişoğlu, birlik üyesi esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Politika
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