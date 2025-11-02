Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 77 ilde sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 77 ilde eş zamanlı ziyaretlerde bulunarak 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla diyaloğa geçtiklerini belirtti. Dervişoğlu, partilerinin büyümesine dikkat çektiği Eskişehir'deki kongrede, kardeşlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken 77 ilde eş zamanlı ziyaretlerde bulunarak 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla görüştüklerini belirterek, "Ortak problemlere karşı ortak çözümler üretebilmek adına da karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dervişoğlu, partilerinin kuruluş aşamasında en büyük gücü ve desteği aldıkları yerlerden birinin de Eskişehir olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, kongrelerin rutin işlemler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kongreler neye sebep oluyor? Hangi güzelliklere katkı sağlıyor? Ona da özenle, dikkatle bakmak gerekiyor. Ben partide çalışmaya başladığım andan itibaren yaşanan bütün kongrelerin 'rekabet kongresi' olmaktan ziyade bir 'kardeşlik kongresi' olması arzusu taşıdığımı ifade ettim. Bugün burada sergilemiş olduğu yüksek performans münasebetiyle seçime tek başına giren bir il başkanımız var. Onun bir rakibi de olabilirdi. İl başkanımı ne kadar kıymet veriyorsam, il başkanımın karşısına rakip olacak, rakip olarak çıkan ama kardeşlik hukukuna zarar vermemeyi nazarı itibarı alan aday arkadaşımı da tıpkı onun gibi yürekten ve gönülden desteklerdim."

Partililerin birbirlerine sımsıkı sarılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Karıncalar gibi çalışmak, arılar gibi bal üretmek mecburiyetindesiniz. Yatarak siyaset yapılamaz. Dün bizi hiç kimse yerimizde tutunacağımızı öngörmeyerek önemsemiyordu belki ama artık bilin, siz büyüdünüz. Partinizi büyüttünüz. Partiniz, Türk siyasi hayatında vazgeçilmez bir temel yapıya dönüştü. Toplumun büyük kesimi tarafından vazgeçilmez tek kale haline geldi." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, genel başkanlık görevinde 18 ayı bitirdiğini, bu sürede Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken 77 vilayetimize eş zamanlı ziyaretlerde bulunarak 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Ortak problemlere karşı ortak çözümler üretebilmek adına da karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Tek listeyle yapılan 4. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Serdar Ulucan güven tazeledi.

Kongreye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra çok sayıda İYİ Parti'li katıldı.

