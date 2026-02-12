Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TCMB'nin enflasyon tahminlerini revize etmesi ve gıda enflasyonundaki artışla ilgili eleştirilerde bulundu. Genel Kurul'daki tartışmalara ve gıda krizine dikkat çekerek, bu durumların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminini güncellemesine ilişkin, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan arbedeyi anımsatarak, bunların Gazi Meclis çatısı altında tasvip etmedikleri görüntüler olduğunu söyledi.

Genel Kurulda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çömez, sükunetin sağlanamadığı, tartışmaların giderek zirveye çıktığı bir atmosferde birleşimin sona erdirilmesi ve ertelenmesi gerektiğini savundu.

Ön sırada oturmasına rağmen bakanların yeminini duyamadığını aktaran Çömez, Genel Kurul tutanaklarında yeminlerle ilgili detayların yer almadığını söyledi.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekilinin bu konuda yanlış bir tutum sergilediğini ileri süren Çömez, kavga görüntülerinin dünya basınında yer aldığına işaret etti.

Turhan Çömez, Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in atanmasına yönelik eleştirilerde de bulundu.

TCMB'nin enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiğini anlatan Çömez, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar. Her seferinde bir bahaneyle karşımıza çıkacaklar." şeklinde konuştu.

Çömez, manipülasyonlarla enflasyonun düşürülebileceğini ancak vatandaşın sokaktaki enflasyonu iliklerine kadar hissetmeye devam edeceğini savunarak, "Dünyada gıda enflasyonu düşüyor ama Türkiye'de gıda enflasyonu artmış. Korkunç bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Bu şartlar altında milletin gıda krizinden kendini kurtarması mümkün değil." görüşlerini dile getirdi.

Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya değinen Çömez, "İngiltere'de muayene fiyatları 1800 lira iken ülkemizde 4 bin 500 liraya mal oluyor. Bu atmosferde vatandaşlarımız olur da kredi kartıyla ödemeye kalkarsa, taksit yapmasa bile ilave para ödemek zorunda kalıyor, gecikme olursa muayenelerde bir para da ondan alıyorlar." sözlerini sarf etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelere değinen Çömez, ABD Adalet Bakanlığının belgelerinde, "Türkiye'den kız çocuklarının da kaçırılarak Epstein adasına götürüldüğü, dil bilmedikleri için büyük sıkıntılar çektiği" yönünde ifadelerin bulunduğunu aktardı.

Çömez, kayıp çocuklara ilişkin bazı verileri paylaşarak, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor

Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor