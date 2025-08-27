İYİ Parti'den Memur Aylıklarına Tepki: 'Hayal Kırıklığı'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, memur ve memur emeklisi aylıklarına yönelik artış oranına ilişkin "Yetkili sendika 2 yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonomi politikalarını eleştirdi.

Memur ve memur emeklisinin zam beklentisinin karşılanmadığını söyleyen Kavuncu, "Yetkili sendika 2 yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bunun içerisinde refah payı, geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenleme yok. Daha önce memur emeklisine verilmesi taahhüt edilen seyyanen zam da yerine getirilmedi. Kira yardımı, sözleşmeli personele söz verilen kadro yine bu paket içerisinde yer almamıştır." diye konuştu.

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Kavuncu, bu uygulamanın ekonomiye maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu savundu.

Enflasyon oranına değinen Kavuncu, "İcra-iflas dosyaları 24 milyona ulaştı. Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar temel gıdada fiyatlar yüzde 1313 arttı. Eylül 2021'de 100 liraya doldurduğunuz bir sepeti bugün ancak bin 413 liraya dolduruyorsunuz." dedi.

Kavuncu, "enflasyon oranının doğru ölçülmediğini, bu nedenle aylıklara yapılan zamların gerçek dışı olduğunu" öne sürdü.

Türkiye'de 15 ile 29 yaş arasında 18 milyon gençten yaklaşık 5 milyonunun çalışmadığını ve eğitim kurumuna kayıtlı olmadığını belirten Kavuncu, "Bunları ev genci olarak da nitelendirebilirsiniz. 15-29 yaş aralığında bu oran yüzde 31'dir. AB'de ise bu rakam yüzde 17 civarındadır." diye konuştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Uygur ve Kırgız çiftçilerin hayvancılık ve tarım üretimine katkıda bulunmaları için Fırat ve Dicle havzasındaki boş köylere yerleştirilmesine yönelik öneriler sunduğunu aktaran Kavuncu, bunlara yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Kavuncu, "Siz belli bir zümrenin gelmesine ses çıkarmayıp, belli bir grubun gelmesi söz konusu olduğunda, bunu ifade edenleri ırkçılıkla ve bölücülükle suçluyorsanız bu koca bir aldatmacadır, büyük bir yalandır. Asıl ırkçılık ve bölücülük sizin yaptığınızdır." değerlendirmesinde bulundu.