İYİ Parti’den Giresun’da Basın Toplantısı

? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Giresun'da basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, bir restoranda organize edilen toplantıda, yöreye ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Bölgenin en önemli ürününün fındık olduğunun altını çizen Yılmaz, fındıkta don olayı nedeniyle gerçekleşen zarara değindi.

Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Ordulu olduğuna işaret ederek, "Müsavat Bey'in bölgenin çocuğu olması, hemşehrimiz olması sebebiyle bölgeye vakıfız. Bölgeye vakıf olduğumuzdan dolayı hem yerel hem de ulusala hizmetler konusunda da bilinçliyiz." dedi.

Bir gazetecinin milliyetçi cephe oluşumu olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamuoyunda ismi geçen diğer iki parti İYİ Parti'nin içinden çıkmış, parti oluşumunu gerçekleştirmiş siyasi partiler. Bunun haricinde partiler var bizim görüştüğümüz. Hatta bizzat benim başkanlık yapıp da karşılıklı temas halinde olduğumuz siyasi partiler de var. Şu anda ortada bir seçim yok, olur mu olmaz mı onu konjonktür belirler, zira Türkiye'de 24 saat bile çok şeylere gebe. Ama özellikle bu açılım süreciyle birlikte, son geçiş süreciyle birlikte Türkiye'de milliyetçi oyların yüzde 30'lar seviyesini geçtiği tüm anketlerde de ortada. Bu sürecin de lokomotif partisi İYİ Parti. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olması sebebiyle hem de almış olduğu oy ve destek itibarıyla."

Yılmaz, bireysel olarak sürece olumlu baktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz diğer siyasi partiler de olumlu bakıyorlar. Bunun nasıl bir formülasyon içinde olacağı zamanla belli olacak. Siyasi partiler kanununda belki bir değişiklik de yapılacak, ittifak mı, seçim işbirliği mi, barajı geçme amaçlı bölgesel ittifaklar mı? Bunun için zaman, tarih ve süreç çok erken. Zira biz 2027 yılından önce bir erken seçim ya da seçim olacağı düşüncesinde değiliz. Zaman yaklaştıkça bahsettiğiniz bu oluşumların hepsinin olma ihtimali var."

Toplantıya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ünzile Yüksel ve Rıdvan Yalçın ile İl Başkanı İnan Taşgöz de katıldı.