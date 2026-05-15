İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akdoğan Edirne'de partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Edirne'de partililerle bir araya geldi.

Akdoğan, partisinin kentteki il başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel başkan yardımcılarının il ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Gün boyunca vatandaşlar, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Akdoğan, İYİ Parti olarak Türkiye'de ilkini gerçekleştirecekleri "Türkiye'yi STK'lardan dinliyoruz" programını düzenleyeceklerini ifade etti.

Akdoğan, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle bir panel gerçekleştireceklerini anlatarak, "Orada da sivil toplumun siyasetten beklentilerini, güncel sorunlarını, tüm bu tıkanıklığın ülkedeki uzunca bir süredir devam eden yönetim krizinin nasıl aşılacağını görüşeceğiz, talepleri dinleyeceğiz." dedi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Akdoğan, İYİ Parti'nin Türkiye'nin yönetimine sağlam kadrolarla hazır olduğunu savundu.

Akdoğan, Merkez Bankasının enflasyon güncellemesine ilişkin soruya da yanıt vererek, açıklanan rakamlarla vatandaşın yaşadıklarının örtüşmediğini ileri sürdü.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da vatandaşların ilettiği her problemi Meclis'te dile getirdiklerini belirterek, İYİ Parti'nin ülke yönetimine talip olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin de Akdoğan'a Edirne'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.