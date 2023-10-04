İstanbul'da Tefecilere Operasyon: Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul'da emniyet ekiplerinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

İstanbul'da emniyet ekiplerinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik uzun süre devam eden iki ayrı projeli çalışmayı tamamlayan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile suç ağına yönelik bu sabah kent genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlemişti. Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 çete üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Baskılara dayanamayan bir kişi intihar etmiş

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, adı açıklanmayan bir mağdur ve ağabeyi Mehmet S.C.'nün çete üyelerinden faiz karşılığı 537 bin lira borç para aldıkları, bu paranın faizle 3 milyon liraya çıktığı aktarıldı. Mağdurun ağabeyi Mehmet S.C.'nün icra takipleri ve baskılara dayanamayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Tefecilerin hedefindeki mağdur kişi ile canına kıyan ağabeyi Mehmet S.Ö.'nün maddi zararının yaklaşık 3 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, çok sayıda vatandaşın aynı şekilde çetenin ağına düştüğü tespit edildi.

6 buçuk milyon borç katlanarak 50 milyon liraya çıkmış

Söz konusu iki ayrı soruşturmada bir başka mağdurun ise aracı olduğu arkadaşlarına tefecilerden faizle 6 milyon 500 bin lira borç aldığı, ancak arkadaşları bu borcu ödemeyince tehditlerle borcu kendisinin ödediği, borcun katlanarak 50 milyon liraya çıktığı öğrenildi. Mağdurun zararının yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonunda çeteye yönelik operasyonun sınırlarının genişletilebileceği öğrenildi.

14 şüphelinin sorgusu sürüyor

İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin ev ve iş yerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, silahlara ait çok sayıda mermi, 180 bin lira nakit para, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile borçlu kişilerin isimlerinin ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi. - İSTANBUL