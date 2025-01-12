İstanbul'da Denize Atık Su Deşarjı Denetimi Başlatıldı

İstanbul'da denize atık su deşarjı ihbarı üzerine denetim başladı

İSTANBUL - İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler denetim başlattı.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.