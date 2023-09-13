İsrail polisi, asker kaçağı Haredi gencin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilere müdahale etti

İsrail polisi, Batı Kudüs'te asker kaçağı bir Haredi gencin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilere müdahale etti. Göstericiler, otoyol ve tramvay yolunu kapatarak tepkilerini gösterdi. Haredi Yahudiler, askerlik hizmetini reddeden bir kesimi temsil ediyor.

İsrail polisi, asker kaçağı Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) bir gencin gözaltına alınması ve askeri hapishaneye gönderilmesini protesto etmek için Batı Kudüs'ün merkezindeki otoyol ve tramvay yolunu kapatan göstericilere müdahale etti.

Batı Kudüs'teki merkez istasyonu çevresinde geleneksel kıyafetleri, siyah takım elbise, siyah fötr şapka ve beyaz gömlekleriyle toplanan yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi, asker kaçağı Haredi bir gencin gözaltına alınması ve askeri hapishaneye gönderilmesini protesto etmek için bölgedeki otoyol ve tramvay yolunu kapattı.

İsrail polisi, yolu kapatan Haredilere atlı birlikler ve güç kullanarak müdahale etti. Harediler, polislere "Nazi" diye bağırarak tepki gösterdi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, biri polisle arbedeye karışan toplam üç kişi gözaltına alındı.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

İsrail'de büyük çoğunluğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyon civarındaki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerden zaferle ayrılan Likud Lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı büyük oranda reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerini yaşayacak uygun ortam bulunmadığı gibi gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

Ultra Ortodoks Partiler, "Tevrat eğitiminin anayasal hak" olduğu yönünde bir kanun çıkarılmasıyla bu kesimin askerlikten muafını talep ediyor ancak bazı partiler ve gruplar buna kesin olarak karşı çıkıyor.