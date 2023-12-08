Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Stadyum Müjdesi Verdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti ve 32 Gençlik Taraftar Grubu ile bir araya gelerek yeni stadyum müjdesi verdi. Başkan Başdeğirmen, stadyumun yerini değiştirerek kent ormanı yapacaklarını ve 343 bin metrekare alanın 100 bin metrekarelik bölümünü stadyum ve antrenman sahalarına ayırdıklarını açıkladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti ve 32 Gençlik Taraftar Grubu ile bir araya geldi. Yeni stadyum müjdesi veren Başkan Başdeğirmen, "Stadyumumuzun yerini değiştiriyoruz. Yerini aldık. Eski yerini kent ormanı yapacağız. 343 bin metrekare alanın anlaşmasını yapıyoruz. O alan içerisinde 100 bin metrekare alanı stadyum ve antrenman sahalarına ayırdık" dedi.

Isparta 32 Spor'un her zaman yanında olan ve destek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular, 32 Gençlik Taraftar Grubu ve takıma gönül verenlerle bir araya geldi. Buluşmada Isparta 32 Spor'un son durumu ele alınırken, Başkan Başdeğirmen, yeni projelerinden bahsetti. Ayrıca tüm Türkiye'ye örnek olmak amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde stadyumlarda küfürsüz tribünler oluşturmak amacıyla slogan yarışması başlatıldı. Yarışmayla ilgili duyurular 32 Gençlik Taraftar Grubunun sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her zaman kulüp yönetimi, taraftarlar ve futbolcularla birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi. Amaçlarının şehri üst sıralara taşıyabilmek olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, her alanda Isparta'yı en iyi yere getirmek istediklerini dile getirdi. Şehirlerin bilinirliliğinin daha da artırılmasının günümüzde sanat ve spordan geçtiğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, "Sporun en önemli kanatlarından birisi futbol. Dünyanın en ilgi gösterdiği spor dalı futbol. Biz de buradan Ispartaspor'umuzu ne kadar yukarı taşırsak o kadar çok isminin duyurulacağını, ülkemizde çok daha fazla tanınacağını, başarılarıyla da adından söz ettireceğine inanarak yola çıktık" diye konuştu.

Isparta 32 Spor için kulübe yakışan bir otobüs alarak yola çıktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Güzel bir otobüs aldık, otobüsün giydirmelerini yaptık. O gün bir futbolcu arkadaşımız 'başkanım yürüyüşümüz değişti' dedi. Bugün o güzel otobüsümüzle her maça gidebiliyoruz. Maç Diyarbakır'daysa takımı oraya uçakla gönderiyoruz, orada otobüsümüz onları karşılıyor. Böyle güçlü bir takımız. Fenerbahçe, Galatasaray nasıl yapıyorsa biz de onu yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en büyük hedeflerinden bir tanesinin yeni bir stadyum olduğunu ifade ederek, bu konudaki müjdesini paylaştı. Bu sırada taraftarlar 'Büyük başkan, seni çok seviyoruz' diyerek tezahüratta bulunurken Başkan Başdeğirmen, "Isparta'nın merkezinde çok güzel bir stadyumumuz var. Isparta şartlarında yeterli. Ancak merkezde olması ve diğer şehirlerdeki stadyumlar gibi güzellikte olmaması yeni stadyum istememizi sağlıyor. Stadyumumuzun yerini değiştiriyoruz. Yerini aldık. Eski yerini kent ormanı yapacağız. Ağaçlar ve yürüyüş yollarıyla hepimizin vakit geçirebileceği bir alan olacak. Orası şehrimizin oksijen deposu olacak. 343 bin metrekare alanın anlaşmasını yapıyoruz. O alan içerisinde 100 bin metrekare alanı stadyum ve antrenman sahalarına ayırdık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 2 ay önce taraftar grubunun kendisini ziyaret ettiğini, orada küfürsüz tribün çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Küfür etmeden Türkiye'de tek il olduğumuzu gösterecek şekle getirmek zorundayız. Isparta'mıza şampiyonluğumuzun yanında yakışan karşımızdaki kişilere davranışımız da çok önemli. Arkadaşlarımızla slogan yarışması başlattık. 15 Aralık'a kadar küfür etmemekle alakalı slogan yarışmamız var. En iyi 3 sloganı getiren kişiye ödül vereceğiz. O sloganları tüm maçlarımızda kullanacağız. Küfür yok, sevgi var. Amedspor maçında deplasmana gül lokumu gönderdik. O gül lokumlarını şeref tribününe dağıttılar, futbolcu arkadaşlarımız tribünlere attı. Bu halen konuşuluyor. Bu konuda çok teşekkür aldık. Sen çiçek at o da sana çiçek verecek. Bunu yapmak zorundayız. Küfür etmediğimiz sürece, deplasmana gelen arkadaşlarımıza elimizi uzattığımız sürece futbolun tadının ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Bunun öncüsü de biz olacağız. O sloganlarınızı hazırlayın, ödüllerinizi ben vereceğim. Bu Türkiye'ye örnek olacak. Ne yapıyor Isparta? Gittiği yerlerde gül lokumu dağıtıyor, ne yapıyor Isparta? Küfür etmiyor. Ne yapıyor? Gelenlere hoş geldin diyor. Bu ne güzel bir şey. Gelin bunu yapalım. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin ve sporumuzun gelişmesine destek veren herkese sonuna kadar teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Buluşma fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ISPARTA