Üye Girişi
Haberler

İsmail Güneş Kula'da Esnaf ve Hastane Ziyaretinde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kula ilçesinde esnaf ve Kula Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Parti teşkilatı ile bir araya gelen Güneş, vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ilçe ziyaretleri kapsamında Kula'da esnaf ve hastane ziyaretinde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ilk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve partililer tarafından ilçe teşkilatında karşılandı. Burada partililerle bir süre sohbet eden Güneş, partinin ilçede yürüttüğü çalışmalar ile ilgili Başkan Aşkın'dan bilgi aldı. Daha sonra beraberindeki partililer ile birlikte Kula Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Milletvekili Güneş, hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kula'daki temaslarına esnaf ziyareti ile devam eden Güneş, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, ilçeyi ziyaret eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e çeşitli hediyeler taktim ederek teşekkür etti. Milletvekili Güneş'in programına AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özge Börekçi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Kuşen, parti yönetimi ve partililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Hastanesi Yerel Haberler Milletvekili İsmail Güneş Politika AK Parti Hastane Ekonomi manisa Güneş Yaşam Uşak Kula

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!
title