İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklandığı ortaya çıktı. Şahin tutuklandığını gizlemek için, sosyal medya hesabından kendisinin Mısır'da olduğunu gösteren videolar paylaştı. Şahin'in ayrıca tutukluluğunu yakın çevresinden de sakladığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Kemal Şahin'in 8 Mayıs'ta tutuklandığı ortaya çıktı.

SAVCILIK BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNDEN BELGE İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

TUTUKLULUĞUNU SAKLAMAK İSTEDİ

Ekol TV'deki habere göre, bu operasyonda tutuklanan iş insanı Kemal Şahin, tutukluğunu saklamak için yakın çevresine yurt dışında olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN 'MISIR'DAYIM' PAYLAŞIMLARI

Kemal Şahin sosyal medya gönderilerinde Mısır programında olduğunu yazmış ve bu programa ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaşmıştı.

Kemal Şahin'in Instagram hesabından iki gün önce yayımlanan videonun, "Mısır programımızın son durağı 'Şahinler Egypt' firmamızı ziyaretimizden görüntülerle karşınızdayız!" mesajıyla paylaşıldığı görülüyor.

İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Kaynak: Haberler.com / Politika
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