İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim bölgesini paylaştı

İran tarafından kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim bölgesine dair açıklama yaparak, söz konusu bölgenin fotoğrafını paylaştı. PGSA tarafından yapılan açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin yetki sınırlarını şu şekilde tanımlamıştır: 'Boğazın doğu tarafında İran'daki Mübarek Dağ'ı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fucayra'nın güneyini birbirine bağlayan çizgi ile boğazın batı tarafında İran'daki Keşm Adası'nın güney ucu ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Umm Al Quwain'i birbirine bağlayan çizgi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş amacıyla bu bölgede seyir yapmak için, PGSA ile koordinasyon sağlanması ve bu kurumdan izin alınması gerekmektedir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
