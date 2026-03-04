Haberler

İran: "Küresel ekonomik krizin sonuçları, tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail'in saldırılarının küresel bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek, bu durumun sorumluluğunu savaşı başlatanların üzerine attı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail'in saldırıların küresel bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek, "Bu saldırganlığın yol açtığı küresel ekonomik krizin sonuçları, tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır" açıklamasını yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu küresel bir ekonomik krizi tetiklediğini belirtti. Temsilcilik, ABD'nin kendi ulusal çıkarlarını İsrail'in 'Büyük İsrail' kurma hayaline feda ettiğini bildirerek, "Bu saldırganlığın yol açtığı küresel ekonomik krizin sonuçları, tamamen savaşı başlatanların sorumluluğundadır" dedi. - NEW YORK

