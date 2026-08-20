Haberler

Arakçi'den Trump'a Yanıt: Yaptırımlar Dikkat Dağıtma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımları içeren "Ekonomik D-Day" Operasyonu’na ilişkin, "Bu, dikkatleri ABD’nin ekonomik sorunlarından dağıtmak için yapılan bir hamle" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları içeren "Ekonomik D-Day" Operasyonu'na ilişkin, "Bu, dikkatleri ABD'nin ekonomik sorunlarından dağıtmak için yapılan bir hamle" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıkları" yönündeki açıklamasına cevap geldi. Bakan Arakçi, "Sözde 'Ekonomik D-Day' operasyonu, ABD'nin kendi krizinden, yani benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden dikkatleri dağıtmak için yapılan bir hamledir. Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörizmi, dünya çapında ekonomiyi ve egemenliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik kredisinde şartlar değişti

Faizsiz kredide sürpriz! Şartlar değişti
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Trump, İran'a karşı ekonomik savaşı resmen başlattı: İhlal eden ülkeler de nasibini alacak

Topla tüfekle olmadı, yeni hamle geldi: İhlal eden yandı
Afyonkarahisar'da domates serasında zehirlenme: 33 işçi hastanelik oldu

Domates serasında zehirlenme: 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia