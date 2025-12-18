Haberler

İngiltere'den Rus petrolüyle bağlantılı 24 kişi ve kuruluşa yaptırım

İngiltere, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamına Tatneft, Russneft, NNK-Oil ve Rusneftegaz gibi 24 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

İngiltere, aralarında Tatneft, Russneft, NNK-Oil ve Rusneftegaz'ın olduğu Rus petrolüyle bağlantılı 24 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

İngiltere, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmak için yeni yaptırımlar açıkladı. İngiltere, aralarında Tatneft, Russneft, NNK-Oil ve Rusneftegaz adlı şirketlerin ve Kanadalı-Pakistanlı milyarder Murtaza Lakhani'nde olduğu Rus petrolüyle bağlantılı 24 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Söz konusu şirketler, Rusya'nın en büyük yaptırım uygulanmamış petrol şirketleri olarak tanımladı.

AB ise bugün erken saatlerde yaptırımlardan kaçmaya çalışan Rusya'nın petrol ve gazını taşıyan gölge filosuna ait 41 gemiye daha yaptırım uygulamıştı. Geçtiğimiz ekim ayında İngiltere ve ABD, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Lukoil ve Rosneft'e yaptırım uygulamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
