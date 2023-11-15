İngiltere'de Yüksek Mahkeme, hükümetin Ruanda'ya gönderme planını yasa dışı buldu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yüksek Mahkemenin hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasalara uygun olmadığına" hükmetmesine ilişkin, bir sonraki adımı değerlendireceklerini ve göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Yüksek Mahkemenin, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına hükmetmesinin ardından Sunak'ın yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, "Bugünkü kararı gördük ve şimdi bir sonraki adımı değerlendireceğiz. İstediğimiz sonuç bu değildi ancak son birkaç ayımızı tüm olasılıkları planlayarak geçirdik ve göçmen teknelerini durdurma konusunda tamamen kararlıyız." ifadesine yer verildi.

"İngiliz vergi mükelleflerine yılda milyonlarca sterline mal oluyor"

Yasa dışı göçün hayatları mahvettiği ve İngiliz vergi mükelleflerine yılda milyonlarca sterline mal olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna son vermeliyiz ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız çünkü insanlar buraya (İngiltere'ye) yasa dışı yollardan geldiklerinde, burada kalamayacaklarını bildiklerinde gelmeyi tamamen bırakacaklar ve biz de göçmen teknelerini durduracağız."

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, bu sabah, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri, Ruanda'ya gönderme planının "yasalara uygun olmadığına" karar vermişti.

İngiliz hükümetinin Ruanda Planı, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tek yön biletle Ruanda'ya gönderilmesini öngören 5 yıllık politikayı kapsıyor.

Yasal zorluklar nedeniyle şu ana kadar hiçbir düzensiz göçmen Ruanda'ya gönderilememişti.

AİHM, ilk Ruanda uçağını durdurmuştu

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği plan, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından da yasaya uygun bulunmuştu.

Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Mahkeme temyiz yolunu da açık tutmuş, bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Suella Braverman, geçen martta yaptığı açıklamada, yazın uçakların Ruanda için havalanacağını öne sürmüştü.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.