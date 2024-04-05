İnegöl'de Muhtarlık Binası Talan Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası talan edildi. Mazbatasını alıp muhtarlık binasının kapısını açan yeni mahalle muhtarı Yıldız Cabir şoke oldu.

Saldırgan veya saldırganlar gece saatlerinde muhtarlık binasının içeri girdi. Olayın ardından bugün mazbatasını alıp muhtarlık binasına giden yeni Muhtar Yıldız Cabir şoka uğradı. Binanın duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve içerisinin hasar gördüğünü fark eden Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.

Muhtar Cabir, "Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle" ifadelerini kullandı. - BURSA