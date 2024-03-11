İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında deste deste para saydığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre; o paralar genel başkanlık seçiminde delegelere ödendi.
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından servis edildiği öne sürülen görüntülerdeki paraların genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU'NU KARŞISINA ALMIŞTI
İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı. CHP kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.
O PARALAR DELEGELERE Mİ ÖDENDİ?
İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre; görüntülerdeki o paralar delegelere ödendi.
Öte yandan bahsi geçen görüntüleri Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin servis ettiği öne sürüldü.