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İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sunan İmamoğlu, "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

"BELLİ Kİ SORUMLULUK BİZE DÜŞMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sunan İmamoğlu, "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi.

"ÇOK SIK KULLANDIĞINIZ "KARARNAME" KOZUNU HEMEN YARIN KULLANIN"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul'da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız "kararname" kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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