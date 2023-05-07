İmamoğlu: 'Bugün yaşanan olayların Erzurumlularla ilgisi yok'

'BU KONUNUN ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK'

İmamoğlu, saldırının ardından Twitter hesabından 'Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşerilerimle ilgisi yoktur. Yaralı vatandaşlarımızla konuşuyor, durumlarını yakından takip ediyorum' başlığıyla canlı yayında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"14 Mayıs'ta, Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin, asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde hiçbir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum, yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları; sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah, milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak. Milletimiz size söz veriyorum."

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, -