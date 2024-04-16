Erdoğan ile Şimşek arasında ipler kopma noktasına mı geldi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında yerel seçimler öncesinde büyük bir kriz yaşandığı ve iplerin kopma noktasına geldiği iddia edildi. Erdoğan ile Şimşek arasındaki gerilimin 'küresel' güçlerin devreye girmesi ile yumuşadığı öne sürüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu haberlere ilişkin İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz yaşandığı iddialarını yalanladı.

"ERDOĞAN-ŞİMŞEK" KRİZİ İDDİASI YALANLANDI

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."