İletişim Başkanı Duran: "Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla, oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve Milli Takım'a emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na video mesaj yayımladı. İletişim Başkanı Duran mesajında, "A Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canıgönülden selamlıyor, Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol, bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır" diye konuştu.

"Aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine, 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız"

Milli Takım'ın 24 yıllık bir hasrete son verdiğini ifade eden Duran, "Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi, bir gün Ay-Yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine, 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi Ay-Yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak. Milletimizin duaları sizinle olacak" şeklinde konuştu.

"Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum"

Duran, "Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun, milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla, oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve Milli Takım'a emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı