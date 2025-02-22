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İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

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AK Parti'de 8. Olağan Kongre öncesi MKYK şekillenmeye başladı. Partinin en önemli birimleri arasında yer alan MKYK'ya şarkıcı Sinan Akçıl ile eski futbolcu Mesut Özil'in de girdiği iddia edildi.

Ak Parti'de yarın gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi nefesler tutuldu. Partinin ana kadrolarında değişimin yaşanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kulis bilgileri de gelmeye başladı.

SİNAN AKÇIL, AK PARTİ MKYK'DA

Kongreye saatler kala AK Parti MKYK'sına da son şekli verdi. Listeye çok konuşulacak isimler girdi. Kulislerdeki bilgilere göre ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, AK Parti MKYK'ya girdi.

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

BİR DİĞER SÜRPRİZ DE MESUT ÖZİL

Listedeki bir diğer sürpriz isim ise dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil oldu. Mesut Özil'in de MKYK listesine girdiği öne sürüldü. Listeye giren isimlerin tek tek aranarak haber verildiği belirtildi.

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıUglyKing:

özel got un tekidir

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Haber YorumlarıMevlüt:

Özil adamdır

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Haber YorumlarıMurat Kara:

sinan akçil tam adamı Kürşat zorlu tam adamı MYK değil sirk ekibi kuruluyor sanki

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Haber Yorumlarıoturan:

panayıra dönmüş

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

bii inrahim tatlısrs orhan gencebay cengiz kurtoğlu bunlarda mkyk alındı mı acep

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

iyice cılkı çıktı bu işlerin popçusu olsun alman topçu Mesut tüm partiler aynı gerçi akp özelinde değil

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Buram buram kalite kokuyor.

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Haber YorumlarıCafer Ceylan:

Mesut Özil türk vatandaşımı? zannedersem alman vatandaşı çünkü alman milli takımında oynadı Türk olsaydı Türk milli takımında oynardı.

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Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

adam gibi adamlar

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Haber YorumlarıSlm ksb:

ekibe bak..

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