İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

Ak Parti'de yarın gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi nefesler tutuldu. Partinin ana kadrolarında değişimin yaşanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kulis bilgileri de gelmeye başladı.

SİNAN AKÇIL, AK PARTİ MKYK'DA

Kongreye saatler kala AK Parti MKYK'sına da son şekli verdi. Listeye çok konuşulacak isimler girdi. Kulislerdeki bilgilere göre ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, AK Parti MKYK'ya girdi.

BİR DİĞER SÜRPRİZ DE MESUT ÖZİL

Listedeki bir diğer sürpriz isim ise dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil oldu. Mesut Özil'in de MKYK listesine girdiği öne sürüldü. Listeye giren isimlerin tek tek aranarak haber verildiği belirtildi.