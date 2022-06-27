İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir" - Haberler

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan birinin provokasyonuna izin verilmemiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanlığı İsmail Çataklı Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Haberler

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