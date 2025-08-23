İçişleri Bakanı Yerlikaya Artvin'de Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti ve basın mensuplarına cağ kebabı ikram etti. Ziyaretin ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret eden Yerlikaya, özel temaslarda bulunmak üzere Şavşat ilçesine geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yerlikaya esnaf ziyaretinde kendisini takip eden basın mensuplarına cağ kebabı ikram edip, fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle basına kapalı buluştu. Bakan Yerlikaya, ziyaret programları sonrası özel temaslarda bulunmak üzere Şavşat ilçesine gitti.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
