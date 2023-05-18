İçişleri Bakanı Soylu Bayrampaşa'da esnafla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da meyve ve sebze halini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Hal esnafıyla selamlaşan Soylu, İstanbul Halciler Derneğinde kahvaltı yaptı. Dernek yöneticilerinden esnafın taleplerini dinleyen Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerde destekleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da meyve ve sebze halini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Hal esnafıyla selamlaşan Soylu, İstanbul Halciler Derneğinde kahvaltı yaptı. Dernek yöneticilerinden esnafın taleplerini dinleyen Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerde destekleri için teşekkür etti.

Soylu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan ile dernek yönetimi katıldı.