İçişleri Bakanı: 'Çember' operasyonlarında 5 bin 309 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın dahil olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilen 'Çember' operasyonlarında toplam 5 bin 309 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarla ilgili bilgileri paylaşan Bakan Yerlikaya, firari suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ' Çember' operasyonlarında toplam 5 bin 309 firarinin yakalandığını açıkladı.

Aydın ile birlikte 81 ilde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik 'Çember Operasyonu' düzenlendi. Operasyon ile ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlarda 5 bin 309 firarinin yakalandığını duyurarak, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5 bin 258'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, işyeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN