İbrahim Tatlıses Belediye Başkanlığı için Aday Olacak

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 5 kez milletvekili aday adaylığından sonra bu kez de Belediye Başkanlığı için aday olacak. Tatlıses'in bu isteği memleketine hizmet aşkından kaynaklanıyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 5 kez milletvekili aday adaylığından sonra bu kez de Belediye Başkanlığı için aday olacak. Yaklaşan yerel seçimler öncesi bir çok sanatçının adaylığı gündeme gelirken en sürpriz isim İbrahim Tatlıses'ten geldi.

Tatlıses'e yakın kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre ünlü sanatçının bu isteği memleketine hizmet aşkından dolayı öne sürüldü. Tatlıses daha önce "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek" demişti.

Daha önce Ak Parti'den milletvekili olabilmek için 5 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, her denemesinde başarısız oldu. Sanatçı bir dönemde Genç Parti'den milletvekili adayı olmuş yine seçilmemişti.